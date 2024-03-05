Шестнадцатилетний подросток найден мертвым на подмосковной даче — СМИ
«МК»: 16-летний подросток найден мертвым на даче в Подмосковье
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
На подмосковной даче нашли тело шестнадцатилетнего подростка, сообщил «Московский комсомолец».
По информации издания, инцидент произошел в Дмитровском городском округе. По предварительным данным, труп несовершеннолетнего обнаружили примерно за сутки до его гибели.
Известно, что молодой человек уехал на дачу один, а его мать осталась в столице. По данным журналистов, подросток состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково нашли мумию пенсионерки.