По информации издания, инцидент произошел в Дмитровском городском округе. По предварительным данным, труп несовершеннолетнего обнаружили примерно за сутки до его гибели.

Известно, что молодой человек уехал на дачу один, а его мать осталась в столице. По данным журналистов, подросток состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково нашли мумию пенсионерки.