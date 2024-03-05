Шестнадцатилетний подросток найден мертвым на подмосковной даче — СМИ

«МК»: 16-летний подросток найден мертвым на даче в Подмосковье

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Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

На подмосковной даче нашли тело шестнадцатилетнего подростка, сообщил «Московский комсомолец».

По информации издания, инцидент произошел в Дмитровском городском округе. По предварительным данным, труп несовершеннолетнего обнаружили примерно за сутки до его гибели.

Известно, что молодой человек уехал на дачу один, а его мать осталась в столице. По данным журналистов, подросток состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково нашли мумию пенсионерки.

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