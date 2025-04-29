Тело замглавы ФСИН обнаружили в его гараже

В Красноярске в гаражном помещении нашли тело Игоря Рожнева, заместителя главы регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Информацию об этом ТАСС предоставили источники.

Согласно полученным данным, тело Рожнева утром обнаружила его дочь в гараже. Пресс-служба ГУ ФСИН пока не предоставила официальных комментариев по данному инциденту.

Представители Следственного комитета (СК) сообщили журналистам, что проводится проверка для выяснения всех обстоятельств смерти. Дополнительные детали в ведомстве решили не разглашать.

Ранее сообщалось, что в Гамбурге убили немецкую писательницу Александру Фролих.