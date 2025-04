В Гамбурге убили немецкую писательницу Александру Фролих

Полиция предполагает насильственный характер смерти, основываясь на признаках, указывающих на возможное нападение. В связи с этим дело передано в отдел, занимающийся расследованием убийств.

Представители правоохранительных органов воздерживаются от предоставления подробностей, ссылаясь на текущее расследование. Полиция занята установлением круга потенциальных подозреваемых и выяснением, был ли убийца знаком с писательницей.

Согласно информации, полученной местной телекомпанией NDR, во Фролих стреляли. Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в поиске свидетелей, которые могли заметить что-либо необычное в районе дома убитой.

Тело писательницы обнаружил ее сын во вторник, 22 апреля. Предполагаемое время смерти — между полуночью и 05:30 утра.

Фролих начала свою карьеру в журналистике. В 2012 году она дебютировала как романист с книгой под названием «Моя русская свекровь и другие катастрофы». Писательница утверждала, что произведение основано на ее личном опыте замужества с русским.

В 2016 и 2019 годах были опубликованы романы Death is a Certainty и Skeletons in the Closet, соответственно. The Guardian отмечает, что творчество Фролих отличалось сочетанием юмора, личных историй и размышлений об актуальных социальных проблемах.

