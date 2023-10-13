Террорист устроил нападение на полицейских в Иерусалиме

Группу израильских правоохранителей, которые стояли рядом с полицейским участком, обстрелял прохожий. Он открыл огонь из пистолет-пулемета.

По данным газеты The Times of Israel, нападение устроил 21-летний мужчина. Он обстрелял полицейских, как только поравнялся с участком, который расположен в Старом городе. Ему даже удалось ранить двоих, затем нападавший попытался скрыться. Завязалась погоня, в ходе которой злоумышленник был ликвидирован.

По этому делу ведется следствие, но уже установлено, что оружие, подобное тому, которое было у нападавшего, производится кустарным способом на палестинских территориях. Обоих пострадавших полицейских пришлось госпитализировать, у одного из них тяжелое ранение.