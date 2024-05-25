The Economist: В НАТО заявили, что Киеву нужно разрешить применять зарубежные вооружения для ударов по России

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал союзников по блоку, которые поставляют Киеву вооружение, отменить ограничение на его применение для нанесения ударов по российским военным объектам. Об этом сообщает The Economist.

По его словам, это якобы важно именно сейчас, когда в Харьковской области ведутся активные боевые действия, а данный запрет лишает Незалежную возможности применять вооружение и тем самым весьма затрудняет ей самооборону.

Однако Столтенберг подчеркнул, что западный военный блок не станет принимать непосредственного участия в боевых действиях на Украине.

Уточняется, что в настоящее время имеются признаки того, что Вашингтон, возможно, собирается предоставить Киеву больше свободы действий в нанесении ударов.

Ранее глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Кэмерон заявил, что Киев может свободно применять крылатые ракеты британского производства Storm Shadow для нанесения ударов по целям в нашей стране.