Сам украинский президент и виноват в том, что российская армия одерживает победы. Он не уделил должного внимания строительству укреплений, и военные теперь платят высокую цену за данный просчет. Так считают обозреватели, которые выпустили статью в журнале The Economist.

По их мнению, русские войска летом ярко продемонстрировали, что грамотно выстроенную оборону крайне трудно преодолеть. В то же время Зеленский очень поздно анонсировал масштабное строительство оборонительной линии.

«О начале масштабного строительства с привлечением как инженерных войск, так и гражданских подрядчиков президент объявил лишь в ноябре», - указано в статье.

Журналисты добавили, что на этом фоне украинцы не имеют никакого права обвинять Запад в том, что по его вине ВСУ терпят поражения. Украина сама не сделала всего необходимого, чтобы устоять на поле боя. Она не выстроила укрепления и не набрала в армию необходимое количество солдат, но винит при этом зарубежных союзников.

Ранее западный военный аналитик Гади предрек ВСУ, что они не смогут возместить убыль солдат на передовой до конца лета. По его словам, обучению военнослужащих надо уделить серьезное внимание и затратить длительное время. Иначе они не будут иметь должной мотивации и начнут нести высокие потери.