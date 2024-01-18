Западные союзники Киева помогут ему наносить удары по Крыму, в том числе и по мосту, который ведет на полуостров. В этом уверены авторы статьи, выпущенной изданием The Hill.

Журналисты привели заявление Владимира Зеленского о том, что Украине необходимы дальнобойные ракеты, чтобы наносить удары по объектам в глубине российской территории. При этом Запад рассматривает такую возможность, и временами даже передает ВСУ такие вооружения.

«Следующий шаг Запада на Черном море — помочь Киеву нанести удар по Крыму», - заявило издание.

Такой шаг необходим украинской армии для того, чтобы перерезать российской армии сухопутный путь к своим войскам на юге Украины.

Ранее представитель Крыма назвал несерьезными любые угрозы полуострову со стороны НАТО. Эта территория является частью страны, которая обладает ядерным оружием, и за рубежом будут это неизбежно учитывать при организации своих авантюр.