The New York Times: Нетаньяху отказался подписать уже готовый план наземной операции

Командование израильской армии уже подготовило план вторжения в сектор Газа, но премьер-министр не стал его утверждать.

По утверждению журналистов, это привело в бешенство генералитет. Тем не менее, Биньямин Нетаньяху считает, что этот документ должны одобрить все члены недавно созданного чрезвычайного правительства, а не только он сам.

«Командование уже разработало финальный план вторжения, но Нетаньяху привел в ярость старших офицеров, отказавшись его подписывать», - указали журналисты в своей статье, которая вышла в The New York Times.

Ранее один из российских экспертов на страницах издания «Подмосковье сегодня» объяснил все колебания Израиля по поводу запуска наземного наступления. По его мнению, он чревато огромными потерями, поэтому Тель-Авив медлит с его утверждением.