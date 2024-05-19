Невозможность сдерживания украинскими войсками Вооруженных Сил РФ на Харьковском направлении связана с преимуществом российской армии в авиации и вооружении. Об этом сообщает The New York Times .

В издании также отметили, что ключевой проблемой украинской армии является дефицит военных. Критическую ситуацию в Харьковской области признают и сами военные чиновники Незалежной.

Кроме того, ВСУ не смогли сдержать наступление российских войск под Харьковом в силу скудных укреплений. Российскими бойцами были легко преодолены укрепления, вроде траншей, мин и танковых заграждений, ряд из которых был недостаточным либо построен небрежно.

Напомним, что в Министерстве обороны РФ ранее заявляли о продвижении подразделений группировки войск «Север», а также о нанесении Вооруженными Силами РФ поражения живой силе и технике украинской армии в некоторых районах Харьковской области.