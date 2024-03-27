Осведомленные чиновники из правительства Великобритании считают, что при открытом конфликте английские военные смогут противостоять России на протяжении всего двух месяцев. Данные об этом опубликовала газета The Telegraph.

Журналисты привели в статье разговор между Марком Франсуа, бывшим парламентским заместителем государственного секретаря по вооруженным силам, и Робертом Магоуэном, замначальника штаба вооруженных сил.

«Британия не продержится больше двух месяцев в полномасштабной войне с Россией, это ведь правда?» - задал вопрос первый из них.

Магоуэн ответил на этот вопрос утвердительно. Причиной такого быстрого поражения станет нехватка у армии запасов вооружения, а также боеприпасов. Параллельно этому расходы на армию заметно снизились, и в ней не хватает военнослужащих.

Ранее американский эксперт Бергманн сравнил английскую армию с потемкинской деревней. По его мнению, она не имеет никакой силы, являясь чисто бутафорским формированием.