Эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Макс Бергманн в статье для журнала Foreign Affairs указал, что армии Великобритании и Евросоюза представляют собой «потемкинскую» силу, то есть являются бутафорскими.

Выражение «потемкинские деревни» возникло после посещения императрицей Екатериной II Новороссии и Крыма в 1787 году. Эти территории только недавно стали территорией России в результате русско-турецких войск. Князь Григорий Потемкин, отвечавший за развитие присоединенного региона, якобы выстраивал на пути императрицы бутафорские деревни.

Бергманн отметил, что общая численность армий Великобритании и стран Евросоюза составляет два миллиона человек. Однако они находятся в разных стадиях готовности.

По его мнению, эти разрозненные силы имеют шанс объединиться только под руководством США.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи на базе «Рамштайн» в Германии заявил, что выживание Украины находится под угрозой. Однако реальной помощи Киеву в этот раз он не пообещал.