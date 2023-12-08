Возможное поражение ВСУ и установление мира на условиях РФ сильно пугают Европу открывающимися перспективами.

Кон Кафлин написал статью, которое опубликовало издание The Telegraph. В ней журналист рассказал, что европейские государства сильно обеспокоены своей безопасностью. Военное поражение Киева ставит под угрозу Европу, поскольку НАТО не сможет противостоять России из-за потраченных ресурсов.

«Такой сценарий стал бы серьезной проблемой для западного альянса, потому что это подорвет его способность противостоять России после всей оказанной Украине поддержки», - указал журналист.

Весь оптимизм, который излучал Зеленский, был смыт неудачным контрнаступлением ВСУ. По этой причине украинские союзники стали считать, что лучшим выходом из ситуации станет заключить мир, пока не стало слишком поздно.