The Telegraph: украинские военные создают свою «линию Суровикина»

После провала контрнаступления украинские бойцы стали возводить другие оборонительные рубежи вроде отечественной «линии Суровикина». Об этом сообщает The Telegraph.

Уточняется, что эти укрепления строятся на главных участках фронта.

Добавляется, что, кроме того, ВСУ возводят их около границ с Россией и Белоруссией.

Отмечается, что новые линии обороны украинской армии состоят из траншей, противотанковых заграждений и опорных пунктов.