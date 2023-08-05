The Wall Street Journal: российские бойцы обходят украинских по части смекалки

Американское издание опубликовало впечатления о боевых действиях на Артемовском направлении со стороны солдат ВСУ.

Украинские военнослужащие сильно разочарованы тем, как для них складывается текущая обстановка. Они устали от напряжения боев, жалуются на нехватку вооружений и личного состава в подразделениях.

«Русские подготовлены лучше. Они более смекалистые», - привели журналисты слова одного из украинцев, который воюет на передовой.

Помимо этого издание указало, что ВС РФ сейчас гораздо интенсивнее украинской армии использует дроны. Вдобавок, ВСУ теперь не в состоянии перехватывать российские сообщения в радиоэфире, поскольку отстают по части уровня систем связи.