Times: в Британии задержали одного из самых разыскиваемых преступников

Мужчина, занявший место в списке самых разыскиваемых преступников ФБР за теракты, совершенные в Калифорнии в 2003 году, был арестован в Великобритании, и суд начал свою работу по его экстрадиции в США, сообщил Times со ссылкой на национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

Речь идет о 46-летнем Дэниеле Андреасе Сан-Диего, который разыскивался за два теракта в Калифорнии в 2003 году, связанных с радикальной организацией, защищающей права животных.

В 2009 году его имя появилось в списке самых разыскиваемых террористов ФБР. За информацию, способствующую его задержанию, было объявлено вознаграждение в размере 250 тысяч долларов США.

Стало известно, что его задержали в понедельник в отдаленной местности, находящейся поблизости от леса. На следующий день беглец предстал перед судом, инициировавшим процесс его экстрадиции в США.

Ранее сообщалось, что в Испании группа подростков занималась заказными убийствами. Бандой преступников руководил 14-летний мальчик и его отец. Группировку раскрыли. Подростка и его родителей арестовали.