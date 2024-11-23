В Испании задержали подростка, возглавлявшего банду киллеров

Об этом сообщает Daily Mail.

В Испании группа подростков занималась заказными убийствами. Бандой преступников руководил 14-летний мальчик и его отец.

Отец и сын привлекали несовершеннолетних для выполнения заказов на убийство. Мальчик также поставлял оружие и продумывал план преступлений.

Совершенные подростками преступления произошли весной этого года.

Приказы малолетним убийцам отдавались через мессенджеры.

Группировку раскрыли. Подростка и его родителей арестовали.

Ранее сообщалось о том, что труп пропавшей американки обнаружили в холодильнике в ее собственном доме.