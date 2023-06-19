Times: в Польше готовят белорусских боевиков для свержения Лукашенко

В центре подготовки в польской Познани тренируются белорусские боевики, которые хотят устроить на родине государственный переворот и свергнуть Александра Лукашенко, пишет The Times.

Несколько сотен человек проходят обучение под руководством бывших сотрудников спецслужб Белоруссии, которые создали организацию BYPOL. Обучение длится уже несколько месяцев.

«Государство никогда не обретет свободу без крови», – сказал боевик с позывным «Дед».

Издание отмечает, что BYPOL уже устраивала диверсии в Белоруссии.

В частности, организация помогла спецслужбам Украины осуществить диверсию против самолета ВКС России на аэродроме Мачулищи.