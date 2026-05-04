Тишина на Нагорной: в Бирюсинске спустя почти месяц разыскивают свидетелей утреннего наезда со смертельным исходом

Правоохранители Тайшетского округа обратились к жителям Бирюсинска за помощью в расследовании трагического дорожного инцидента. Речь идет о наезде, который унес жизнь 55-летнего мужчины. Несмотря на прошедшие с момента аварии недели, восстановить полную картину случившегося пока не удается.

По данным следствия, трагедия разыгралась ранним утром 12 апреля. Примерно в шесть часов на улице Нагорной 32-летний водитель за рулем Honda Accord совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался еще до прибытия медиков. Сотрудники следственного отдела МВД России по Тайшетскому району проводят доследственную проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.

В полиции подчеркивают, что сейчас критически важны любые детали, которыми могут поделиться возможные очевидцы или те, кто располагает информацией об инциденте. Сообщить сведения можно лично, посетив дежурную часть по адресу: город Тайшет, улица Гагарина, 108, либо по телефону 8 (39563) 2-03-76. Правоохранители гарантируют конфиденциальность.