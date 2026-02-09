Титановая пластина вместо черепа: в Москве провели уникальную операцию по спасению ребенка

В Москве хирурги успешно выполнили уникальную операцию по восстановлению черепа трехлетней девочки, которая год назад в Уфе была выброшена собственным отцом из окна четвертого этажа. Об этом сообщили в столичной Детской клинической больнице.

Сложнейшее вмешательство стало завершающим этапом длительного лечения. Как пояснил врач-нейрохирург Дмитрий Рещиков, после первичной операции по удалению костных отломков у девочки оставался обширный дефект в левой затылочной области. Чтобы полностью восстановить целостность и симметрию черепа, специалисты изготовили индивидуальный титановый имплант размером 12 на 14 сантиметров, который точно соответствовал здоровой половине головы.

По словам Рещикова, операция прошла без осложнений, и в дальнейшем, по мере роста ребенка, повторных хирургических вмешательств не потребуется.

Напомним, трагический инцидент произошел в Уфе в октябре 2025 года. 34-летний отец в состоянии нервного срыва выбросил дочь из окна. Мужчина был признан невменяемым. Мать девочки в тот момент находилась с другим ребенком в санатории.