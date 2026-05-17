Тяжелые травмы лица и вертолетная эвакуация: в Японии гималайский медведь напал на российского туриста

В поселке Окутама, расположенном в пределах токийской префектуры, дикий медведь атаковал 30-летнего гражданина России. Как сообщают Telegram-каналы, инцидент произошел около полудня 16 мая, когда мужчина совершал восхождение на гору Муцуиси по лесной дороге.

По данным издания, хищник набросился на туриста внезапно. В результате нападения россиянин получил тяжелые травмы лица и рук, после чего медведь скрылся в лесном массиве. Несмотря на серьезные ранения, пострадавший сумел самостоятельно связаться с экстренными службами. Спасатели эвакуировали его в больницу на вертолете. По предварительной информации, угрозы жизни мужчины нет.

В полиции Токио уточнили, что на путешественника напал взрослый гималайский медведь. После случившегося местные власти совместно с охотничьей ассоциацией начали патрулирование района и установили ловушку для отлова животного.