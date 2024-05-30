В Подмосковье задержали мужчину, который зарезал работницу трапезной в Сергиевом Посаде
Фото: [t.me/mosoblproc]
В Подмосковье был задержан житель Сергиева Посада, который зарезал работницу трапезной. Ход расследования уголовного дела находится на контроле Прокуратуры Московской области.
Преступление было совершено утром в четверг. Мужчина зашел в трапезную храма Петра и Павла и нанес работнице, находившейся в помещении кухни, 13 ножевых ранений.
От полученных травм женщина 1968 года рождения скончалась на месте еще до приезда скорой помощи.
«В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи, устанавливаются мотивы», - отметили в пресс-службе ГСУ СКР по Подмосковью.