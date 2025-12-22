Торчащий шуруп травмировал ребенка в ижевском ресторане быстрого питания

В Ижевске произошел тревожный инцидент в одном из ресторанов популярной сети быстрого питания. Семилетний мальчик получил травму головы, играя в специально оборудованной детской комнате заведения Burger King. Информацию о случившемся распространили в Telegram-каналах.

По данным источника, происшествие случилось в тот момент, когда семья ожидала свой заказ. Ребенок играл с другими детьми в отведенной для этого зоне, когда неожиданно ударился головой о металлический шуруп. По предварительной информации, опасный крепежный элемент торчал из конструкции и не был оборудован какой-либо защитной или смягчающей накладкой.

В результате удара у мальчика образовалась открытая кровоточащая рана. Отец ребенка незамедлительно самостоятельно доставил сына в медицинское учреждение. Врачи, осмотрев пострадавшего, диагностировали поверхностную травму головы. В настоящее время состояние ребенка уточняется.

Представители ресторана Burger King, на территории которого произошел несчастный случай, на момент публикации новости не предоставили официальных комментариев по данному факту. Инцидент вызывает серьезные вопросы о соблюдении норм безопасности при организации детских игровых зон в местах общественного питания.