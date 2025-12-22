Провалились под лед и исчезли: трагический инцидент с двумя детьми произошел в Кузбассе

Прокуратурой Центрального района Новокузнецка инициирована служебная проверка в связи с произошедшим инцидентом, в результате которого пострадали дети на воде. Данная информация была обнародована в официальном телеграм-канале надзорного ведомства, сообщил «Онлайн-журнала Сибдепо».

По информации ведомства, трагический инцидент произошел в воскресенье, 21 декабря, вблизи поселка Абагур-Лесной. На лед по неустановленным на данный момент причинам вышли два несовершеннолетних. Мальчикам было 9 и 14 лет. Они провалились под лед реки Томь. Самостоятельно выбраться из воды ребята не смогли. Пострадавших унесло течением.

По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

«По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования», — указано в сообщении ведомства.

По информации издания, на месте происшествия находился третий ребенок. Он сообщил об инциденте взрослым. В телеграм-канале регионального МЧС проинформировали, что на место происшествия прибыли пять сотрудников и две единицы техники.

В МЧС напомнили, что выходить на тонкий лед опасно. Особенно от подобных прогулок и игр стоит отказаться в темное время суток. В случае происшествия на льду рекомендовано обращаться по номеру 112 или 101.

Ранее сообщалось, что рыбак-экстремал вышел на лед Можайского водохранилища через день после трагедии, несмотря на предупреждения администрации и МЧС.