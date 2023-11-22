Торговцев метадоном задержали в Волгограде и в Горячем Ключе

Еще двоих продавцов метадона задержали в двух регионах РФ, изъято свыше 20 кг наркотиков. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что в настоящее время ведутся проверки по поводу связи их со смертельной партией, приведшей к массовому отравлению в Астрахани.

Добавляется, что у адвоката Горячем Ключе было обнаружено 743 г метадона, а у гражданки Таджикистана в Волгограде изъяли 67 свертков с 23 кг наркотика.

В понедельник в Астрахани было зафиксировано массовое отравление метадоном, вследствие которого три человека умерли, около 20 госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.