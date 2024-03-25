Торговые центры в России усилили охрану

Торговые центры в России стали усиливать свою охрану после того, как 22 марта произошел теракт в красногорском концертном зале. Об этом сообщило издание «Ведомости» .

Как рассказал журналистам вице-президент российского Союза торговых центров Павел Люлин, в отечественных ТЦ было увеличено количество охранников, было обновлено их снаряжение, а также было проведено дополнительное тестирование работы систем обеспечения эвакуации и речевого оповещения.

По словам Люлина, приоритетными аспектами охраны объектов на данный момент являются усиление охраны, совместное патрулирование, взаимодействие с российскими силовыми структурами и досмотр центров перед открытием и после закрытия.

Сообщается также, что посещаемость столичных ТЦ упала на 20-45% на следующий день после совершения теракта в Подмосковье.