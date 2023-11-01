Товаров на общую сумму более 5 миллионов рублей украли со склада в Подмосковье

Троих мужчин, подозреваемых в краже товаров со склада, задержали сотрудники полиции в подмосковном Подольске. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что в отделение полиции обратился представитель интернет-магазина, который сообщил, что неизвестные со склада в деревне Коледино похитили более полутора тысяч сменных кассет для бритья, почти тридцать пачек с подгузниками, а также пытались украсть около четырех тысяч единиц туши для ресниц .

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские смогли установить подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались трое сотрудников организации — уроженец ближнего зарубежья и ранее судимые жители Подмосковья и Ставропольского края в возрасте от 24 до 43 лет. Двоих злоумышленников задержали по месту проживания, а третьего — при выезде со склада с очередной партией краденого имущества.

Удалось установить, что злоумышленники складывали мелкогабаритный товар внутрь пластиковых гофр труб и загружали их в автомобиль, следовавший в пункты выдачи. А когда машина выезжала с территории склада, правонарушители перегружали похищенное к себе в транспортное средство. После чего сбывали продукцию в городских скупках. Полученные денежные средства тратили на личные нужды.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды подобной противоправной деятельности злоумышленников, а также их возможных соучастников.

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