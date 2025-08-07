Трагедия в день рождения: компания подруг погибла в страшном ДТП

Пять молодых девушек отправились отмечать день рождения в живописный домик у озера, но так и не добрались до места празднования, сообщает издание CBS News.

Роковая авария произошла 25 июля на трассе между Далласом и Кингслендом, штат Техас, однако подробности чудовищного ДТП стали известны только сейчас. 23-летняя Талия Салинас, именинница, находилась за рулем Mercedes-Benz, когда на встречную полосу неожиданно выехал грузовик с конным прицепом.

После столкновения с несколькими автомобилями огромная машина врезалась во внедорожник с девушками, от сильного удара он перевернулся и мгновенно вспыхнул. Спасти подруг не удалось — все они погибли на месте.

Водитель грузовика 34-летний Коди Тэлли скрылся с места преступления. Его задержали 5 августа и предъявили обвинение в непредумышленном убийстве пяти человек. Следствие устанавливает, был ли мужчина в момент аварии трезв и что стало причиной выезда на встречную полосу.

