Максима Галкина сбила машина в Юрмале

Известный юморист Максим Галкин попал в ДТП в латвийской Юрмале, где проживает вместе с женой Аллой Пугачевой. Инцидент произошел три дня назад — автомобиль выехал с второстепенной дороги и сбил артиста, который передвигался на велосипеде.

По словам журналистки Божены Рынской, Галкин соблюдал правила и был в шлеме, однако это не уберегло его от травм. Водитель — женщина за рулем старого «Фольксвагена» — не снизила скорость перед выездом. В результате артист повредил руку: пострадали артерия и сухожилия.

Сейчас Галкин находится под наблюдением врачей. Подробности его состояния пока не раскрываются, но, по предварительным данным, жизни ничего не угрожает.

