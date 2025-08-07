Максима Галкина сбила машина в Юрмале
Максима Галкина* сбила машина в Юрмале — артист получил травмы руки, но остался жив благодаря шлему. Об этом сообщает MK.RU.
Известный юморист Максим Галкин попал в ДТП в латвийской Юрмале, где проживает вместе с женой Аллой Пугачевой. Инцидент произошел три дня назад — автомобиль выехал с второстепенной дороги и сбил артиста, который передвигался на велосипеде.
По словам журналистки Божены Рынской, Галкин соблюдал правила и был в шлеме, однако это не уберегло его от травм. Водитель — женщина за рулем старого «Фольксвагена» — не снизила скорость перед выездом. В результате артист повредил руку: пострадали артерия и сухожилия.
Сейчас Галкин находится под наблюдением врачей. Подробности его состояния пока не раскрываются, но, по предварительным данным, жизни ничего не угрожает.
Ранее живущая в эмиграции Пугачева пожаловалась в соцсетях на трясущиеся руки.
* физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России