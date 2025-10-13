Трагедия в Алчевске: пожар в многоэтажке унес две жизни

В Алчевске (Луганская Народная Республика) произошло масштабное возгорание, повлекшее за собой человеческие жертвы и частичное разрушение жилого дома. По информации местного главка МЧС, в результате инцидента погибли два человека.

Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил на пульт дежурного спасателей глубокой ночью. Сообщалось о пожаре в девятиэтажном здании на улице Гмыри. Прибывшие на место расчеты обнаружили, что огонь охватил квартиру на седьмом этаже. Сила пламени и высокая температура привели к серьезным разрушениям: обрушились конструкции в квартирах на восьмом и девятом этажах, а также чердачное перекрытие и часть кровли.

В ходе экстренной эвакуации из здания были выведены все жильцы. При осмотре места происшествия сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших. В настоящее время специалисты работают над установлением их личностей. Для выяснения всех обстоятельств трагедии проводится проверка, основной задачей которой является определение причины возгорания.

