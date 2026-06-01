В Общественной палате предложили ввести еженедельный день многодетных семей

В России предложили ввести специальный день для многодетных семей, в течение которого они смогут получать услуги в учреждениях и организациях в приоритетном порядке. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко, пишет ТАСС .

По его словам, новая мера позволила бы родителям проще решать повседневные вопросы — посещать врачей, оформлять документы и получать госуслуги без длительного ожидания. Также предлагается предоставить многодетным возможность раньше уходить с работы в такой день.

Рыбальченко считает, что механизм необходимо закрепить законодательно. На первом этапе он предложил установить единый день поддержки раз в месяц, а затем перейти к еженедельному формату.

Предполагается, что все государственные учреждения и организации будут работать по единому графику, чтобы семьи заранее могли планировать свои дела. Кроме того, на портале госуслуг могут появиться специальные уведомления о доступных мерах поддержки и сервисах для многодетных.

В Общественной палате подчеркивают, что подобная практика станет дополнением к финансовым мерам помощи семьям и позволит снизить бытовую нагрузку на родителей.

Ранее сообщалось, что Соцфонд начал прием заявок на новую семейную выплату.