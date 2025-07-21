Трагедия в Якутии: автобус с вахтовиками упал с обрыва, погибли 14 человек

В ночь на 21 июля в Якутии произошла крупная авария с трагическими последствиями. Вахтовый автобус «НЕФАЗ», перевозивший сотрудников шахты «Восточная Денисовская», упал с обрыва высотой 25 метров, пишет РИА Новости .

Трагедия случилась на технологической дороге, когда водитель не справился с управлением. В момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 36 человек.

В результате ДТП 14 человек погибли на месте. Еще семь пострадавших получили тяжелые травмы и были доставлены в местную центральную районную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают спасатели, сотрудники Госавтоинспекции и представители предприятия. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.