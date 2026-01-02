Трагедия в Якутии: пожар унес жизни пяти человек
МЧС Якутии: пять человек погибли, в том числе трое детей, при пожаре в Сунтаре
Фото: [t.me/mchsYakutia]
Пять человек, среди которых трое детей, погибли при пожаре в частном доме в Сунтарском районе Республики Саха (Якутия). Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме, расположенном в селе Сунтар.
«К сожалению, при тушении пожара обнаружены пять погибших, в том числе трое детей», — говорится в сообщении ведомства.
На месте инцидента работают дознаватели МЧС и следственно-оперативная группа.
По факту трагедии Следственное управление СКР по Якутии инициировало доследственную проверку.
