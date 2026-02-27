В Липецке разыгралась трагедия, которая едва не унесла жизни двоих детей. 26 февраля местная жительница, имя которой пока не раскрывается, решила покончить с собой и предварительно дала своим детям восьми и пяти лет таблетки с седативным и противосудорожным действием, после чего приняла их сама.

Однако в какой-то момент женщина одумалась и успела сообщить о случившемся соседке. Та незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи. Всех троих экстренно госпитализировали. По данным врачей, жизни детей и их матери сейчас ничего не угрожает, они находятся под наблюдением специалистов .

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) . Известно, что семья не состояла на учёте, а поступок женщины стал для родственников и знакомых полной неожиданностью. Соседи и близкие предполагают, что она могла находиться в состоянии тяжёлой депрессии .