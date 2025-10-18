Трагедия в Новосибирске: число жертв ночного пожара выросло до четырех

Число жертв масштабного пожара, вспыхнувшего в ночное время с пятницы на субботу в одном из деревянных жилых зданий Новосибирска, возросло до четырех человек.

По данным региональной прокуратуры, среди погибших один мужчина и три женщины.

По предварительной информации, возгорание привело не только к гибели людей, но и к частичному обрушению кровли двухэтажного дома с мансардой. Общая площадь, охваченная огнем, достигла 600 квадратных метров. В момент происшествия собственными силами из горящего здания смогли выбраться 17 человек.

Кроме того, в результате инцидента пострадали четверо жильцов. Всем им была оперативно оказана медицинская помощь, при этом трое из пострадавших, чье состояние потребовало более серьезного вмешательства, были госпитализированы в медицинское учреждение.

