Трагедия в Новосибирске: число жертв ночного пожара выросло до четырех
Ночной пожар в Новосибирске унес жизни четырех человек
Фото: [телеграм-канал МЧС России]
Число жертв масштабного пожара, вспыхнувшего в ночное время с пятницы на субботу в одном из деревянных жилых зданий Новосибирска, возросло до четырех человек.
По данным региональной прокуратуры, среди погибших один мужчина и три женщины.
По предварительной информации, возгорание привело не только к гибели людей, но и к частичному обрушению кровли двухэтажного дома с мансардой. Общая площадь, охваченная огнем, достигла 600 квадратных метров. В момент происшествия собственными силами из горящего здания смогли выбраться 17 человек.
Кроме того, в результате инцидента пострадали четверо жильцов. Всем им была оперативно оказана медицинская помощь, при этом трое из пострадавших, чье состояние потребовало более серьезного вмешательства, были госпитализированы в медицинское учреждение.
