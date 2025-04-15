Трагедия в Пакистане: взрыв полицейского грузовика унес жизни трех человек

В пакистанской провинции Белуджистан взорвался полицейский грузовик, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщила телекомпания Geo.

Отмечается, что в результате инцидента также пострадали 16 бойцов пограничной полиции, которые находились в автомобиле. Взрыв произошел в районе Шамсабад — этот район известен высоким уровнем преступности, отмечает источник.

«Автомобиль подвергся нападению в районе Шамсабад, в результате чего 16 бойцов пограничной полиции получили ранения», — говорится в сообщении издания.

После этого инцидента в медицинском комплексе Болан и гражданской больнице был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Врачи оказывают помощь пострадавшим. Уточняется, что двое из них находятся в критическом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

Ранее сообщалось, что у станции метро Енибосна в Стамбуле прогремел взрыв. Отмечалось, что после этого инцидента в некоторых близлежащих домах пропал свет.