Трагедия в Пакистане: взрыв полицейского грузовика унес жизни трех человек
Geo: три человека погибли при взрыве полицейского грузовика в Пакистане
Фото: [unsplash.com]
В пакистанской провинции Белуджистан взорвался полицейский грузовик, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщила телекомпания Geo.
Отмечается, что в результате инцидента также пострадали 16 бойцов пограничной полиции, которые находились в автомобиле. Взрыв произошел в районе Шамсабад — этот район известен высоким уровнем преступности, отмечает источник.
«Автомобиль подвергся нападению в районе Шамсабад, в результате чего 16 бойцов пограничной полиции получили ранения», — говорится в сообщении издания.
После этого инцидента в медицинском комплексе Болан и гражданской больнице был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Врачи оказывают помощь пострадавшим. Уточняется, что двое из них находятся в критическом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование.
Ранее сообщалось, что у станции метро Енибосна в Стамбуле прогремел взрыв. Отмечалось, что после этого инцидента в некоторых близлежащих домах пропал свет.