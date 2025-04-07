У станции метро Енибосна в Стамбуле прогремел взрыв

В ночь на 8 апреля у станции метро Енибосна, расположенной на западе Стамбула, прогремел взрыв. Об инциденте сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента, после громкого хлопка, сопровождавшегося яркой вспышкой, начался пожар. После этого в некоторых домах пропал свет.

При этом надземная станция метро линии М1 работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось о том, что оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш выразил протест в связи с арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу, а после призвал к проведению досрочных выборов президента в Турции.