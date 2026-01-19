Трагедия в пятиэтажке: на пожаре в Энгельсе погиб грудной ребенок

Утром 19 января в Энгельсе Саратовской области произошел пожар с трагическими последствиями. Около 8:08 по местному времени на пульт экстренных служб поступило сообщение о возгорании в квартире на пятом этаже десятиэтажного жилого дома № 150/7 на улице Тельмана.

На место происшествия немедленно выехали три пожарных расчета. Прибыв, спасатели обнаружили сильное задымление и открытое пламя в одной из квартир. В ходе разведки и тушения пожарные извлекли из горящего помещения двух человек — женщину и грудного ребенка. Оба были без сознания и незамедлительно переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Несмотря на все усилия медиков, спасти младенца не удалось. Региональное Главное управление МЧС России официально подтвердило его гибель. Состояние женщины уточняется.

Площадь возгорания, по оперативным данным, составила 12 квадратных метров. В целях безопасности с верхних этажей дома была проведена эвакуация семи человек.

В настоящее время на месте работают дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России. Они устанавливают точные обстоятельства и причину возникновения пожара, который в одно утро унес жизнь самого маленького жителя города.