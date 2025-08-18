Трагедия в Саратове: девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры

О трагедии сообщается в телеграм-канале СУСК России по Саратовской области.

17 августа в парке культуры и отдыха имени Максима Горького в Саратове на девочку упала декоративная деревянная скульптура. Ребенок погиб.

На месте происшествия работают следователи. Они проводят проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств.

Администрация Саратова сообщила в телеграм-канале, что, по предварительным данным, установленная во время аренды парка фигура кота упала на ребенка.

По данному факту будет подано заявление в правоохранительные и надзорные органы с целью установления всех обстоятельств инцидента.

