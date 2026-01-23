Трагедия в Волжском: в частном секторе обнаружены тела женщины и двоих детей

В городе Волжский Волгоградской области в частном доме обнаружены тела трех человек. Как сообщил региональный портал V1.ru, обнаруженные останки принадлежат женщине и двум детям. На месте происшествия работают правоохранительные органы и следственно-оперативная группа.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Следователи выясняют личности погибших, время и возможные причины их смерти. Официальные комментарии от представителей Следственного комитета или МВД по региону пока не поступали. Инцидент вызвал резонанс среди местных жителей.