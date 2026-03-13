Трагедия в Звенигороде: что известно о пропаже школьников

Небольшой подмосковный Звенигород уже несколько дней живет в тревоге после исчезновения троих школьников — 12-летних Игоря и Бориса и 13-летней Алены (имена изменены). После того как в Москве-реке обнаружили тело одного из мальчиков, надежда найти остальных детей живыми значительно уменьшилась. Поисковая операция продолжается.

По словам соседей, опрошенных "РГ", подростки дружили много лет и почти всегда проводили время вместе. Их часто видели во дворе, и местные жители вспоминают ребят как спокойных и вежливых.

"Я знаю их семьи, это замечательные люди, - рассказывает Яна. - У Алены есть еще младшая сестренка. Почему ребята пошли к реке?! В голове не укладывается.... Мамы не пускали их туда даже летом!", — рассказала соседка Яна.

Местные жители объясняют, что запрет был оправдан. Участок Москвы-реки рядом с районом отличается быстрым течением и считается опасным. Зимой ситуация становится еще сложнее: берега покрыты снегом, а под ледяной коркой местами образуются полыньи.

Именно возле реки детей видели в последний раз. Один из рыбаков 7 марта сообщил, что заметил, как с льдины в воду мог упасть мальчик. Позже неподалеку нашли шарф одного из школьников, однако явных следов пролома льда тогда обнаружить не удалось.

Спасатели и волонтеры несколько дней обследовали акваторию. Позднее примерно в двух километрах ниже по течению нашли место с характерным проломом льда и следами на поверхности. По словам спасателей, мальчик, вероятно, пытался выбраться из воды и цеплялся за кромку льда, однако она ломалась.

Температура воды сейчас составляет около трех градусов, поэтому шансы на спасение крайне малы. Тем не менее поиски Бориса и Алены продолжаются. Спасательные группы обследуют берег и передают координаты водолазам. Работу осложняет начавшийся ледоход и плохая видимость под водой.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов призвал жителей не участвовать в самостоятельных поисках и доверить операцию специалистам.

Жители Звенигорода говорят, что город переживает тяжелое время. Многие вспоминают детей, которые часто играли во дворах. В социальных сетях появились и обвинения в адрес родителей, однако большинство горожан выступило в их поддержку, отмечая, что детям запрещали приближаться к реке и семьи не виноваты в случившемся.

До этого сообщалось, что к поискам пропавших в Звенигороде детей допускают только специалистов.