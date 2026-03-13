Только профессионалы: спасатели объяснили, почему добровольцев не допускают к работам
Спас Град: к поискам пропавших в Звенигороде детей допускают только специалистов
Фото: [Учения МЧС на Озернинском водохранилище/Медиасток.рф]
Спасатели не допускают посторонних к месту поиска троих подростков, пропавших в Звенигороде почти неделю назад. В работах участвуют только специально обученные профессионалы. Об этом РИА Новости сообщили в отделении национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям «Спас Град».
Как пояснили в центре, ограничение введено в первую очередь из соображений безопасности. Местность, где ведутся поиски, может таить угрозы, поэтому к работе допускаются только люди, имеющие необходимые знания и подготовку.
Напомним, 7 марта в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись домой трое детей: 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков. С первых дней к поискам подключились спасатели МЧС, полиция и волонтеры. В среду в экстренных службах сообщили трагическую новость: в акватории Москвы-реки обнаружено тело одного из пропавших подростков.
В настоящий момент поиски остальных двоих детей продолжаются. Официальной информации о том, кому именно принадлежало найденное тело, пока не поступало. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
