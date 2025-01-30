Трамп назвал свою версию авиакатастрофы в Вашингтоне

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что причиной столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом в небе над Вашингтоном могло стать искажение изображения в очках ночного видения. Об этом пишет РИА Новости.

По словам президента США, очки ночного видения могли повлиять на ночное зрение специалиста, исказив воспринимаемое экипажем военного вертолета изображение реальности. В любом случае, добавил Трамп, вертолет все равно оказался не в том месте не в то время, в результате чего случилась трагедия.

Ранее Трамп заявлял о том, что находится «в контакте» с российской стороной по вопросу транспортировки тел фигуристов.