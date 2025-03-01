Трамп отдал приказ изучить возможность полного отказа от поставок оружия на Украину

После скандала с Зеленским американский президент дал задание подчиненным проверить, можно ли полностью отказаться от поставок вооружений ВСУ. Такая информация появилась у газеты Wall Street Journal.

Издание сослалось на информацию, полученную от некоего чиновника. По ней президент вскоре после ссоры с Зеленским вызвал к себе сотрудников национальной безопасности и отдал им распоряжение.

«После спорной встречи Трамп приказал его высокопоставленным сотрудникам проверить, могут ли США временно или полностью прекратить текущие поставки вооружения Украине», — указали журналисты.

В то же время, по утверждению издания, Трамп ждет каких-либо действий от украинского лидера.

Ранее стало известно, что перед самой ссорой Зеленский подарил Трампу чемпионский пояс боксера Усика. Украинская делегация привезла с собой этот подарок в Вашингтон, и президент Украины успел его вручить до начала скандала.