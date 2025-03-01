Стало известно о подарке Трампу от Зеленского перед срывом соглашения

Стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский перед ссорой с Трампом сделал ему подарок. Он вручил тому пояс чемпиона мира по боксу Александра Усика. Об этом сообщило издание УНН.

Усик по итогам 2024 года был признан лучшим боксером года. Он защитил титул чемпиона мира по боксу среди бойцов в тяжелом весе. Его пояс, полученный за это достижение, привезла с собой в Вашингтон украинская делегация, когда прибыла для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Зеленский подарил статусный пояс Трампу во время встречи.

Несмотря на такой подарок, встреча политиков не сложилась. По результатам скандала Зеленскому и его сопровождающим пришлось покинуть Белый дом досрочно.

Ранее сообщалось, что после ссоры Зеленского с Трампом украинская делегация еще час находилась в отдельном помещении Белого дома в ожидании подписания договора. Она покинула здание только после того, как о необходимости такого шага им заявили госсекретарь Рубио и советник по национальной безопасности Уолтц.