Трамп сравнил ненавистную журналистку CNN с собакой

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал репортера CNN Наташу Бертран, заявив, что ее следует «уволить как собаку» за публикацию недостоверной информации.

Поводом для гнева республиканца стали два материала Бертран: один — о компьютере Хантера Байдена, сына Джо Байдена, а второй — о результатах американских авиаударов по ядерной программе Ирана.

Трамп утверждает, что действия США полностью уничтожили иранскую ядерную программу, и она не будет восстановлена «долгие годы». Однако CNN, ссылаясь на источники, сообщает, что основные компоненты программы остались нетронутыми.

Американский лидер считает, что журналистка выставляет пилотов в плохом свете в своих фейковых новостях. Трамп призвал выгнать Бертран «как собаку».

Ранее сообщалось, что Трамп во время выступления в Гааге анонсировал переговоры с Путиным.