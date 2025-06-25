Трамп анонсировал переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге сообщил о планах провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Конкретные сроки будущего диалога американский лидер не уточнил, ограничившись кратким заявлением-анонсом.

«Я буду говорить с Путиным», — сказал Трамп на пресс-конференции в Гааге.

Также Трамп заявил, что не сомневается в желании Путина прийти к урегулированию украинского конфликта. Он намекнул, что это станет главной темой будущего разговора. Подробности республиканец обещал раскрыть позже, с сарказмом добавив, что, возможно, обострение на Украине удастся остановить за 24 часа.

Отметим, что в Кремле информацию о предстоящих переговорах по телефону с Трампом не подтверждали. Ранее там прокомментировали спор Медведева и американского президента.