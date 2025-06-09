Трамп заявил о спасении Лос-Анджелеса от уничтожения силами Нацгвардии

Национальная гвардия спасла Лос-Анджелес от полного уничтожения. Так считает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, эту точку зрения он высказал в социальной сети Truth Social.

По утверждению главы США, Белый дом принял правильное решение, когда направил войска Национальной гвардии в Калифорнию на борьбу с массовыми беспорядками.

«Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен», — указал он.

Трамп добавил, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс должны быть благодарны ему за помощь. В то же время они говорят, что справились бы самостоятельно, и заявляют о том, что протесты были мирными. Американский лидер уличил их во лжи и сообщил, что достаточно посмотреть на фото разрушений и виде с насильственными действиями во время уличных беспорядков.

Ранее уже сообщалось, что в Лос-Анджелесе на фоне уличных протестов начались акты грабежа и мародерства. Преступники начали выносить продукты и вещи из магазинов, расположенных на 6-й улице и Бродвее. Все это произошло после того, как президент США Дональд Трамп начал реализовывать свою инициативу по ужесточению миграционного законодательства в стране, а также намереваться выслать нелегалов с территории Соединенных Штатов.