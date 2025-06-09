Массовые грабежи начались на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе

Случаи мародерства и грабежа в магазинах зафиксировала полиция Лос-Анджелеса на фоне массовых беспорядков. Об этом местные правоохранители написали в соцсети Х.

Отмечается, что мародеры начали выносить продукты и вещи из магазинов, расположенных на 6-й улице и Бродвее. На месте происшествия уже работают офицеры для выяснения обстоятельств инцидента.

С вечера воскресенья, 8 июня, акции протеста в калифорнийском городе приобрели более острую форму. Митинги в Лос-Анджелесе начались 7 июня после того, как иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провели рейд, в результате которого выявили нелегальных мигрантов.

Все это произошло после того, как президент США Дональд Трамп начал реализовывать свою инициативу по ужесточению миграционного законодательства в стране, а также намереваться выслать нелегалов с территории Соединенных Штатов.

Из-за непрекращающихся митингов в Лос-Анджелесе в Белом доме заявили об отправке сил Национальной гвардии США численностью около 2 тыс. человек.

Ранее стало известно, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подаст в суд на президента США Дональда Трампа из-за развертывания войск нацгвардии.