Травля из-за прически: как в «Планете» Новокузнецка подростки напали на парня с окрашенными волосами

В Новокузнецке произошло жестокое нападение на подростка, причиной которого стал его внешний вид. Как сообщают Telegram-каналы, инцидент случился еще в период январских школьных каникул в туалете торгового центра «Планета», но запись с избиением появилась в Сети только сейчас.

По свидетельствам очевидцев, группа подростков напала на молодого человека из-за того, что им не понравился синий цвет его волос. Нападавшие толкали жертву, повалили на пол и начали избивать руками и ногами по голове и лицу, одновременно пытаясь вырвать его окрашенные волосы. Основную агрессию проявлял один из хулиганов, а остальные в это время его активно подстрекали. Как уточняется, прекратить избиение удалось только после того, как свидетели происшествия пригрозили вызвать полицию. Текущее состояние и судьба пострадавшего подростка не сообщаются. В пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области заявили, что все участники инцидента уже установлены. Следователи проводят комплексную доследственную проверку по статье о хулиганстве, чтобы установить все обстоятельства, описанные в социальных сетях.