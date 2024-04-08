Травматолог Эфендиев перечислил наиболее опасные травмы при езде на электросамокате

По словам врача-травматолога Рустама Эфендиева, в этом месяце травматологи ожидают роста количества пациентов, пострадавших при езде на электросамокатах, при этом данный вид личного транспорта даже не является самым опасным. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что в прошедшем месяце в травмпункт уже поступило два человека, пострадавших при катании на электросамокатах. С улучшением погоды такие случаи увеличатся.

По мнению медика, травмоопасными являются не только самокаты, но и прочие виды индивидуального транспорта, то есть ролики, скейтборды, велосипеды и тому подобное. Наиболее опасный среди них – это моноколесо.

Он добавил, что травмы электросамокатчиков, как правило, варьируются от обычных ушибов до переломов и серьезных повреждений. Среди самых опасных – переломы в области коленного сустава и последующая глубокая инвалидизация, поскольку такие травмы сопровождаются обширным повреждением мягких тканей, что усложняет лечение пациента. Кроме того, часты и серьезные травмы головы вплоть до переломов черепа и внутричерепных гематом, что чревато летальным исходом.