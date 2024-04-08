Травматолог Эфендиев перечислил наиболее опасные травмы при езде на электросамокате
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам врача-травматолога Рустама Эфендиева, в этом месяце травматологи ожидают роста количества пациентов, пострадавших при езде на электросамокатах, при этом данный вид личного транспорта даже не является самым опасным. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что в прошедшем месяце в травмпункт уже поступило два человека, пострадавших при катании на электросамокатах. С улучшением погоды такие случаи увеличатся.
По мнению медика, травмоопасными являются не только самокаты, но и прочие виды индивидуального транспорта, то есть ролики, скейтборды, велосипеды и тому подобное. Наиболее опасный среди них – это моноколесо.
Он добавил, что травмы электросамокатчиков, как правило, варьируются от обычных ушибов до переломов и серьезных повреждений. Среди самых опасных – переломы в области коленного сустава и последующая глубокая инвалидизация, поскольку такие травмы сопровождаются обширным повреждением мягких тканей, что усложняет лечение пациента. Кроме того, часты и серьезные травмы головы вплоть до переломов черепа и внутричерепных гематом, что чревато летальным исходом.